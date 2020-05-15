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Новый руководитель Погрануправления приступил к работе в Карелии

Новости. Общество
13:24, 16 Мая 2020
фото: пресс-служба Погрануправления по Карелии
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Пограничное управление ФСБ России по Карелии возглавил генерал-лейтенант Андрей Журавин, который сменил на этой должности Романа Земцова.

Указ о назначении Андрея Журавина на должность подписал Президент России Владимир Путин.

Как сообщили в пресс-службе карельского Погрануправления, накануне Андрей Журавин был представлен главе республики Артуру Парфенчикову.

До назначения в Карелию генерал-лейтенант Журавин возглавлял Пограничное управление по Краснодарскому краю. Ранее руководил Пограничными управлениями по Республике Алтай и Республике Северная Осетия-Алания.

Отмечен государственными и ведомственными наградами.

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