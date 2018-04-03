11:16, 03 Апреля 2018
Новый Соломенский мост нуждается в "улучшении", из-за этого движение по нему временно ограничат
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Движение по Соломенскому мосту будет ограничено две ночи подряд, предупреждает мэрия Петрозаводска.
"Затруднения в пересечении переправы связаны с предстоящими работами по улучшению ее характеристик", - объясняют в администрации.
В частности, в ночь с 4 на 5 апреля (с 22 до 4 часов) и с 5 на 6 апреля (в эти же часы) сотрудники ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" будут производить на мосту "приварку дополнительных элементов противоскольжения", сообщается в релизе администрации.
"В целях обеспечения безопасности в эти временные промежутки движение автотранспорта и пешеходов через переправу будет затруднено: при пересечении моста возможны задержки, связанные с ведением сварочных работ", - предупреждает мэрия.
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