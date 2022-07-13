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Новый способ активного отдыха в карельской столице: в Петрозаводске появится каяк-станция

Новости. Общество
00:01, 16 Июля 2022

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Представляем проект набережной, которая будет находиться в Петрозаводске в новом жилом районе «TALOJARVI» город у воды.

Мы уже писали ранее, что строительная компания «Баренц Групп» подарит городу новый парк для прогулок. Но на этом сюрпризы не заканчиваются!

Представляем Вам проект набережной, которая будет находится в новом жилом районе «TALOJARVI» город у воды. Район будет расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

Функционально пространство набережной поделено на отдельные зоны, с учетом потребностей и интересов разных групп людей.

Здесь будут расположены места для проведения досуга как для молодых семей с маленькими детьми, молодежи, так и для людей более старшего возраста:

— Главным преимуществом новой набережной будет причал для лодок и каяк станция.

Если вы мечтаете прокатиться по Онежскому озеру на байдарках, при этом не выезжая из города — в TALOJARVI город у воды будет находиться полностью оборудованная каяк станция



— Детские игровые комплексы на берегу Онежского озера.
Как и на территории TALOJARVI-парка , набережная будет оборудована для детей разного возраста и их родителей.
Элементы детской игровой площадки выполнены из натуральных материалов и не имеют в себе кричащих ярких цветов. Срок эксплуатации игровых элементов может составлять порядка 20-30 лет. Покрытия выполнены из высокотехнологичных материалов для обеспечения ударопоглощения и безопасности.



— Площадки для занятий спортом на свежем воздухе, в том числе и дорожка для бега и езды на велосипеде:
На них располагаются спортивные элементы для занятий спортом на свежем воздухе с собственным весом. Все уличные тренажёры соответствуют современным технологиям. Оборудование не ржавеет и при должной эксплуатации сможет прослужить до 25 лет.



— По длине всей набережной, вдоль детских и спортивных площадок будет проходить и пеший прогулочный маршрут.
Центром притяжения новой набережной планируется сделать причал для лодок, откуда жители города смогут любоваться видами Карельской природы, а также делать красивые снимки.
Прогулочный маршрут спроектирован таким образом, чтобы каждый смог насладиться красотой удобным для себя способом, будь то простое уединенное место для отдыха, детская площадка или велодорожка.



— Места общественного питания.

Прогуливаясь по берегу Онежского озера, горожане всегда смогут найти место, где можно с комфортом выпить чашечку кофе или съесть хотдог, при этом не нужно будет искать свободную скамейку, так как в проекте предусмотрено достаточное количество мест для перекуса на свежем воздухе.



Хочется отметить, что строительная компания Баренц Групп бережно относится к природе родного края и всегда делает акцент не только на строительстве комфортного жилья, но и на озеленении застраиваемой территории.
В проекте «TALOJARVI» город у воды предусмотрен комплексный подход к озеленению из злаковых цветников и многолетних кустарников для создания уютной атмосферы и образа сада. Также предполагается посадка крупномерных деревьев различных видов, которые подчеркнут общую визуальную картину проекта и восприятие пространства. Растения подобраны в соответствии с климатическими особенностями местности.




Вы можете приобрести квартиру мечты прямо возле набережной мечты.

Ознакомиться с проектом «TALOJARVI» город у воды более подробно можно на сайте https://talojarvi.ru/

Или задать все интересующие вопросы по телефону: 331-331.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

 

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