Новый способ обмана применили мошенники в Петрозаводске – теперь в автосервисе

Два клиента автосервисов Петрозаводска пожаловались на мошенников в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Ежедневно в полицию республики поступают заявления от граждан, пострадавших в результате дистанционного хищения средств. Как правило, аферисты используют популярные схемы обмана, механизм действия которых понятен и изучен.

Однако на днях в полицию Петрозаводска поступило два новых заявления от потерпевших, которых обманули ранее не известным способом. Их связывало лишь одно - оба являлись клиентами автосервисов.

Так, 48-летний горожанин сообщил, что сдал свой автомобиль на ремонт в мастерскую, услугами которой пользуется уже не в первый раз. Он договорился с мастером, что тот выполнит работу за несколько часов, а оплата, как и раньше, будет производиться на месте. Материалы мужчина предоставил свои, примерная стоимость услуги была предварительно оценена в 3 тысячи рублей. Вскоре владельцу транспортного средства поступил звонок от неизвестного, который потребовал заплатить за работу 3,5 тыс. рублей и отправил сообщение с реквизитами банковского счета. Петрозаводчанин спорить не стал и перевел деньги. Далее звонки повторялись еще несколько раз, собеседник просил оплатить различные дополнительные услуги и запчасти стоимость которых в итоге превысила 17 тысяч рублей. Наконец с мужчиной связался уже знакомый ему мастер и пригласил забрать машину. Тут выяснилось, что никакой дополнительный ремонт не производился и деньги с клиента работники автосервиса не требовали.

В схожей ситуации оказалась и 46-летняя горожанка. Женщина также воспользовалась услугами автосервиса, но другого. Вскоре получила звонок якобы от мастера, который попросил срочно перевести почти 20 тысяч на покупку запчастей. Петрозаводчанка тут же прекратила разговор и самостоятельно перезвонила в мастерскую, где ей сообщили, что оплата производится только через кассу. Позже выяснилось, что без её ведома в автомастерскую звонил неизвестный, который представился её мужем. Он уточнял характер работ с автомобилем и стоимость услуг.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По заявлениям проводятся проверки.