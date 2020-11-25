Новый стадион появился в городе горняков Карелии

Гимназия в Костомукше обзавелась стадионом с беговыми дорожками, мини-футбольным полем, универсальной площадкой для баскетбола, волейбола, бадминтона и гимнастической площадкой.

Новый стадион построен для гимназии в Костомукше. Подрядчик – компания "Микарт" из Санкт-Петербурга – провел масштабную работу – смонтировал дренажную систему, установил освещение и видеонаблюдение. Само футбольное поле покрыто искусственной травой, на беговых дорожках и универсальной площадке – резиновая крошка, пишет "64 параллель".

По словам генерального директора ООО "Микарт" Давида Айрапетяна, все работы успели выполнить до выпадения снега, качество не должно пострадать.

Подрядчик признается, что столкнулся с определенными сложностями при строительстве стадиона. К примеру, при укладке дренажной системы рабочие наткнулись на теплотрассу, потому что в документах она была указана не в той точке. Долго закупали покрытие: резиновую крошку доставляли из Москвы, а искусственную траву – из Вологды. При этом генеральный директор пообещал, что обязательно приедет на торжественное открытие стадиона.

Реконструкция стадиона началась в 2019 году. Один подрядчик не справился с работой. Вместо стадиона возле гимназии целый год была разруха. В июне за работу взялась компания из Санкт-Петербурга.