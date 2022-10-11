Новый светофор заработал на выезде из Петрозаводска (ВИДЕО)

В ГИБДД карельской столицы обратили внимание водителей на изменившийся порядок проезда перекрестка на Шуйском шоссе.

Госавтоинспекция Петрозаводска обратила внимание автолюбителей на то, что на окраине Петрозаводска, на перекрестке Шуйского и Пряжинского шоссе заработал новый светофор, а также установлены новые дорожные знаки.

В ГИБДД напомнили водителям о внимательности и о необходимости соблюдать требования сигналов светофоров.

Напомним, ранее подрядчик после тестового запуска скорректировал работу светофора на перекрестке Шуйского и Пряжинского шоссе.