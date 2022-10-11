Подрядчик меняет режим работы светофоров на окраине Петрозаводска

Специалисты корректируют работу светофоров на пересечении Суоярвского и Пряжинского шоссе в Петрозаводске, где недавно изменилась схема проезда.

Подрядчик корректирует режимы работы нового светофора на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе, сообщили в мэрии карельской столицы.



В этом году в городе установили светофор на перекрестке с повышенной концентрацией ДТП. На пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе его поставила фирма «Калевала». После тестового запуска подрядчик совместно с ГИБДД корректирует режимы работы светофора. Сейчас объект отключен.



Светофор установлен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» для снижения аварийности участка, расположенного между Тепличным и Сулажгорой возле пряжинского железнодорожного переезда.



Администрация и Госавтоинспекция Петрозаводска обращают внимание водителей на изменения: при левом повороте с Шуйского на Пряжинское шоссе водители имеют преимущество. При повороте направо на Пряжинское шоссе дорогу уступают автомобилям, которые поворачивают налево с Шуйского шоссе.



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что невнимательные водители провоцируют ДТП после замены знаков на одном из перекрестков Петрозаводска.