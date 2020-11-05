Новый томограф появился в одной из центральных районных больниц Карелии

Спиральный компьютерный томограф установили в Питкярантской ЦРБ.

Дорогостоящее оборудование уже установлено в районной больнице. В кабинете КТ сделан ремонт, предусмотрен отдельный вход для пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в соцсети.

"Работу оборудования проверили в тестовом режиме. Осталось пройти дозиметрический контроль, дозиметристы приедут в Питкяранту в ближайшее время. Затем пройдет обучение специалистов", - пишет Михаил Охлопков.

Министр напомнил, что сегодня КТ-диагностика у пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и с уже диагностированным коронавирусом проводится в Республиканской инфекционной больнице, Республиканском противотуберкулезном диспансере, Городской поликлинике №1, в Госпитале для ветеранов войн.

По информации правительства Карелии, введение в эксплуатацию новых КТ в поликлинике и госпитале позволило ликвидировать очереди на исследования.