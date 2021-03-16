Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ведущий раскритиковал экспертов по коронавирусу и призвал признать ошибки 3
16.03.2021 19:10
Российская стюардесса рассказала правду о "страстях" между членами экипажа
16.03.2021 21:30
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, ужесточающий требования к просветительской деятельности 1
16.03.2021 22:00
Россияне назвали комфортную сумму платежа по кредиту 1
16.03.2021 19:40
Международный кинофорум соберет киношников в Петрозаводске 3
16.03.2021 18:00
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с бонусами и запугиванием
16.03.2021 21:05
Лед обрушился с крыши дома на тротуар на одном из проспектов Петрозаводска (ВИДЕО) 11
Сегодня 10:22

Новый туристический бум ожидается летом в Карелии: цены уже выросли

Новости. Общество
15:01, 17 Марта 2021
фото: pixabay
Загрузка...

Резкий приток туристов, наблюдавшийся прошлым летом в Карелии, ожидается и в будущем сезоне.

Это следует из опроса туристических компаний, проведенного Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

В самых популярных объектах на июль-август уже мало мест в свободной продаже.  Есть сложности с подтверждением отелей в Петрозаводске и Сортавала на период майских праздников и белых ночей.

Фактором, который еще больше подстегнет спрос на туры в Карелию, станет неопределённость с открытием границ стран Европы.

По информации экспертов, продажи летних туров в Карелию активизируются примерно через месяц.

Высокий спрос спровоцировал рост цен в карельских отелях, на турбазах и в заведениях обещепита.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-03-17 15:26:33
А как же Крiм? :)
театральный критик
2021-03-17 15:59:03
Davidишка, Крым цэ вещь. Большинство хохлов из нэзалэжной мечтают об отдыхе в нашем крыму :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными

Аналитика

Сегодня 14:15
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
Сегодня 14:10
"Выковыривание изюма из булки" 1
16.03.2021 14:40
В первый класс по новым правилам
16.03.2021 09:40
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 8
15.03.2021 06:20
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»