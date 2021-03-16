Новый туристический бум ожидается летом в Карелии: цены уже выросли

Резкий приток туристов, наблюдавшийся прошлым летом в Карелии, ожидается и в будущем сезоне.

Это следует из опроса туристических компаний, проведенного Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

В самых популярных объектах на июль-август уже мало мест в свободной продаже. Есть сложности с подтверждением отелей в Петрозаводске и Сортавала на период майских праздников и белых ночей.

Фактором, который еще больше подстегнет спрос на туры в Карелию, станет неопределённость с открытием границ стран Европы.

По информации экспертов, продажи летних туров в Карелию активизируются примерно через месяц.

Высокий спрос спровоцировал рост цен в карельских отелях, на турбазах и в заведениях обещепита. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".