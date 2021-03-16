Новый туристический бум ожидается летом в Карелии: цены уже выросли

Резкий приток туристов, наблюдавшийся прошлым летом в Карелии, ожидается и в будущем сезоне.
Это следует из опроса туристических компаний, проведенного Ассоциацией туроператоров России (АТОР).
В самых популярных объектах на июль-август уже мало мест в свободной продаже. Есть сложности с подтверждением отелей в Петрозаводске и Сортавала на период майских праздников и белых ночей.
Фактором, который еще больше подстегнет спрос на туры в Карелию, станет неопределённость с открытием границ стран Европы.
По информации экспертов, продажи летних туров в Карелию активизируются примерно через месяц.
Высокий спрос спровоцировал рост цен в карельских отелях, на турбазах и в заведениях обещепита.
Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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