Новый участок трассы "Сортавала" построят в Карелии

Власти Карелии сообщили о планах ФКУ Упрдор "Кола" построить новый участок трассы "Сортавала".

Новый участок пройдет в обход поселка Ихала и решит важную задачу по спрямлению и исправлению продольного профиля на 14-километровом отрезке дороги.

Также приводится в нормативное состояние подъездная дорога к границе с Финляндией (МАПП "Вяртсиля"). Эта трасса вошла в состав автодороги "Сортавала", став федеральной в 2017 году. Ремонт двух ее участков с 0 по 29 км дорожники закончат осенью, осталось только выполнить обустройство дороги, а отрезок с 29 по 42 км капитально отремонтируют в этом сезоне.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".