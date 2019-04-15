Новый участок трассы "Сортавала" построят в Карелии

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Власти Карелии сообщили о планах ФКУ Упрдор "Кола" построить новый участок трассы "Сортавала".
Новый участок пройдет в обход поселка Ихала и решит важную задачу по спрямлению и исправлению продольного профиля на 14-километровом отрезке дороги.
Также приводится в нормативное состояние подъездная дорога к границе с Финляндией (МАПП "Вяртсиля"). Эта трасса вошла в состав автодороги "Сортавала", став федеральной в 2017 году. Ремонт двух ее участков с 0 по 29 км дорожники закончат осенью, осталось только выполнить обустройство дороги, а отрезок с 29 по 42 км капитально отремонтируют в этом сезоне.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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