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Новый защитный павильон над группой петроглифов «Бесовы следки» принял первых посетителей

Новости. Общество
15:56, 21 Мая 2021

В Беломорском районе Карелии сегодня открылся новый защитный павильон над группой петроглифов «Бесовы следки», которые более двадцати лет были недоступны из-за аварийного состояния.

Среди первых посетителей павильона - заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, сенатор от Карелии Игорь Зубарев, депутат Заксобрания Карелии Ирина Кузичева и другие.

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© Заксобрание Карелии

С 1999 года «Бесовы следки» были недоступны из-за аварийного состояния павильона, возведенного в 60-е годы.

Инфраструктурный проект направлен на повышение туристической привлекательности республики. Он был реализован рабочей группой №5 госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии (руководитель - Рашид Нургалиев) во взаимодействии с правительством и органами исполнительной власти республики, госкорпорациями, компаниями, организациями и др.

О том, как велась работа, Рашид Нургалиев рассказал в эксклюзивном интервью.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-05-21 15:59:41
Туалеты хоть не забыли построить ???))) :)
Гость
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