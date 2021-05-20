Новый защитный павильон над группой петроглифов «Бесовы следки» принял первых посетителей

В Беломорском районе Карелии сегодня открылся новый защитный павильон над группой петроглифов «Бесовы следки», которые более двадцати лет были недоступны из-за аварийного состояния.

Среди первых посетителей павильона - заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, сенатор от Карелии Игорь Зубарев, депутат Заксобрания Карелии Ирина Кузичева и другие.



© Заксобрание Карелии

С 1999 года «Бесовы следки» были недоступны из-за аварийного состояния павильона, возведенного в 60-е годы.



Инфраструктурный проект направлен на повышение туристической привлекательности республики. Он был реализован рабочей группой №5 госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии (руководитель - Рашид Нургалиев) во взаимодействии с правительством и органами исполнительной власти республики, госкорпорациями, компаниями, организациями и др.

О том, как велась работа, Рашид Нургалиев рассказал в эксклюзивном интервью.