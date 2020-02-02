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Новый завод в Карелии перечислил вакансии, на которые будут принимать работников

Новости. Общество
12:37, 03 Февраля 2020
фото: © Александр Колбасов/ТАСС, архив
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ООО "Русский радиатор", построившее в поселке Надвоицы завод по производству радиаторов, открыло вакансии по ряду специальностей.

Их перечень опубликовало министерство экономического развития Карелии.

"В настоящее время предприятием ведется набор специалистов: укладчик-упаковщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, начальник коммерческой службы..." - говорится в сообщении министерства.

Какие еще специалисты потребуются на заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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