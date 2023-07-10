Ножницы и 25 плиток шоколада: жители Карелии продолжают промышлять магазинными кражами

Сотрудники Росгвардии Карелии задержали несколько подозреваемых в кражах из магазинов.

На днях кнопку сигнализации нажали в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Росгвардейцы выяснили, что 47-летний мужчина попытался пронести ножницы мимо кассы.

Позднее сигнал экстренного вызова сработал в этом же торговом заведении. Оказалось, что 34-летний горожанин вынес из магазина 25 плиток шоколада.

Также в Петрозаводске и Сегеже местных жителей задержали при попытках кражи алкоголя, продуктов и сладостей. Общий ущерб магазинам Карелии превысил семь тысяч рублей.

Всех нарушителей доставили в полицию, сообщили в Росгвардии Карелии.