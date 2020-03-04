Нравится ли вам, что у ж/д вокзала появилась платная парковка? (ОПРОС)

В Петрозаводске у ж/д вокзала на площади Гагарина обычная парковка стала платной – вам это нравится?

Платная парковка у ж/д вокзала на площади Гагарина начала работать 16 февраля. Арендатором земельного участка выступает ООО "АЗ".

Теперь, чтобы оставить машину у железнодорожного вокзала в столице Карелии, нужно заплатить 60 рублей за 30 минут и 100 рублей за час парковки. Стоянка от 2 до 5 часов обойдется в 70 рублей в час, стоянка свыше 5 часов – 60 рублей в час.

Альтернативы в качестве бесплатной парковки у социально значимого объекта власти не предоставили, поэтому проблема парковки с появлением платных мест для стоянки никуда не пропала, а лишь обострилась.

"Столица на Онего" интересуется: Нравится ли вам, что у ж/д вокзала появилась платная парковка?

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