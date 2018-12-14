Нургалиев предложил строить в Карелии мини-заводы по переработке дикоросов

Новости по теме
14.12.18 15:57
14.12.18 15:56
Загрузка...
Маленькие заводы по переработке ягод могли бы стать успешными пилотными проектами на территории Карелии, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
Об этом Нургалиев сообщил в ходе заседания государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики Карелия. Как считает заместитель секретаря Совбеза России, небольшие заводы по переработке дикоросов могли бы обеспечить рабочими местами жителей районов, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
14.12.18 15:57
14.12.18 15:56
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
12.12.2018, 11:59
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
07.12.2018, 12:37
Аналитика
Сегодня 14:37
Тема недели
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики практически до грани срыва.
13.12.2018 11:41
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
Чтиво
Сегодня 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
Сегодня 09:46
12.12.2018 13:43
07.12.2018 15:50
Медиа
Сегодня 12:02
Комментарии