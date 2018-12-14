Нургалиев предложил строить в Карелии мини-заводы по переработке дикоросов

Маленькие заводы по переработке ягод могли бы стать успешными пилотными проектами на территории Карелии, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

Об этом Нургалиев сообщил в ходе заседания государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики Карелия. Как считает заместитель секретаря Совбеза России, небольшие заводы по переработке дикоросов могли бы обеспечить рабочими местами жителей районов, пишут "Вести Карелии".

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