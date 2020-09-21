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Нургалиев предупредил об угрозе отмены льгот по электроэнергии для бизнеса в Карелии

Новости. Экономика
16:07, 22 Сентября 2020
фото: © Алексей Павлишак/ТАСС
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Малый и средний бизнес в Карелии может лишиться льготных тарифов на электроэнергию в связи с окончанием действия договоренностей с энергетиками и антимонопольной службой.

Об этом сообщил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

"В ближайшее время Республика Карелия вновь может столкнуться с проблемой увеличения стоимости электроэнергии для предприятий малого и среднего бизнеса (в связи с окончанием срока действия преференции для Республики Карелия по тарифам на электроэнергию в 2023 году). На это следует обратить внимание и провести соответствующую работу, как это было сделано в 2017 году", - сказал Нургалиев.

Стоимость электроэнергии для малого и среднего бизнеса в Карелии до 2018 года была самой высокой на Северо-Западе. Предприниматели обращались к властям региона и говорили, что им выгоднее регистрировать бизнес в соседних областях. Глава республики Артур Парфенчиков добился, чтобы Карелия вошла в список регионов, где действуют льготные тарифы для бизнеса. В результате они снизились почти в 2 раза.

Ранее эта проблема обсуждалась на заседании комитета по бюджету и налогам парламента Карелии.

Депутат Владимир Семенов сообщил, что преференции для Карелии продлены.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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новый
2020-09-22 16:43:58
Прям таки и угроза ? Угрожают штепселем ? Ох уж эти мастера заголовков :)
Гость
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