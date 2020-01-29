Нургалиев проведет в аэропорту "Петрозаводск" совещание по строительству аэровокзала

Заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев сегодня проведет в аэропорту "Петрозаводск" совещание по строительству нового аэровокзала.

В прошлом году началось возведение несущих конструкций и стен здания.

Строительство аэровокзального комплекса ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия до 2020 года", по решению Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования республики,

Возможно, одной из тем совещания станет соблюдение аэропортом требований авиационной безопасности.

6 января истек срок действия двухгодичного сертификата по авиационной безопасности, выданного аэропорту "Петрозаводск" Управлением транспортной безопасности федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Получить новый сертификат на аналогичный срок аэропорту пока не удалось. Тем не менее, он продолжает свою работу, несмотря на то, что пункт 98 приказа Министерства транспорта России от 25 августа 2015 года за № 264, гласит, что его "деятельность без сертификата не допускается".

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