890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус подобрался к границам Карелии 2
Сегодня 11:29
Адвокат "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова обжаловал приговор 3
29.01.2020 16:40
Штраф – лопатой по стеклу
Сегодня 09:05
Жильцы элитного дома в центре Петрозаводска пытаются избавиться от замаскированного хостела (ВИДЕО) 6
Сегодня 10:40

Нургалиев проведет в аэропорту "Петрозаводск" совещание по строительству аэровокзала

Новости. Экономика
13:58, 30 Января 2020
Загрузка...

Заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев сегодня проведет в аэропорту "Петрозаводск" совещание по строительству нового аэровокзала.

В прошлом году началось возведение несущих конструкций и стен здания.

Строительство аэровокзального комплекса ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия до 2020 года", по решению Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования республики,

Возможно, одной из тем совещания станет соблюдение аэропортом требований авиационной безопасности.

6 января истек срок действия двухгодичного сертификата по авиационной безопасности, выданного аэропорту "Петрозаводск" Управлением транспортной безопасности федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Получить новый сертификат на аналогичный срок аэропорту пока не удалось. Тем не менее, он продолжает свою работу, несмотря на то, что пункт 98 приказа Министерства транспорта России от 25 августа 2015 года за № 264, гласит, что его "деятельность без сертификата не допускается".

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Фатима
2020-01-30 14:13:33
Пусть возьмут на вооружение опыт Китая, где за два дня построили огромную больницу!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Аналитика

Сегодня 11:05
Капитал
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
О том, что нужно знать при покупке квартиры в Петрозаводске и почему ее выгодно приобретать именно сейчас, рассказывает заместитель директора по экономике и финансам строительной компании "Баренц Групп" Илья Журавлев.
"Чтобы услышали и прониклись" 4
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет? 2
27.01.2020 16:16
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 9
27.01.2020 09:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:50
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
Штраф – лопатой по стеклу
Сегодня 09:05
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
29.01.2020 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»