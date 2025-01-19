Продажи билетов на лето открыты: названы направления авиарейсов из Петрозаводска в 2025 году

В нынешнем году самолёты из Петрозаводска полетят в 6 городов.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, авиапредприятие ,,Северсталь,, открыло продажи билетов на летнее расписание авиарейсов.

В 2025 году из Петрозаводска будут летать самолеты в Екатеринбург, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Москву и Сочи. Об этом сообщили в паблике Аэропорт «Петрозаводск».

Полеты в первые четыре города стали возможными благодаря субсидиям из федерального и регионального бюджетов. В Екатеринбург, Калининград и Минеральные Воды самолёты будут летать с января по май раз в неделю, с июня по август — дважды в неделю. В Казань — с мая по сентябрь два раза в неделю.

Рейсы до Москвы и Сочи и дальше будут продолжены на коммерческой основе.