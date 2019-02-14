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Новости. Общество
08:20, 14 Февраля 2019
фото: "Беломорская трибуна" — наша газета/ Вконтакте

Нургалиев раскритиковал чиновников за подготовку к юбилею Карелии в Беломорске

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Заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев выступил с критикой участников рабочей группы по подготовке к празднованию юбилея Карелии в связи с недостаточным качеством выполнения работ в Беломорске.

Рашид Нургалиев посетил с рабочим визитом Беломорск. Приезд заместителя Секретаря Совета Безопасности страны состоялся в рамках контроля за процессом строительства нового защитного павильона над объектом культурного наследия "Бесовы Следки". Кроме того, Нургалиев принял участие в совещании рабочей группы по созданию музея "Штаб карельского фронта" в Беломорске. 

Как передает "Беломорская трибуна", оба объекта Рашид Нургалиев назвал сложнейшими, поскольку они требуют массу согласований и технически инновационных решений. Особенно это касается павильона, так как он имеет сложности с расположением. Там невозможно работать большегрузной технике, имеется маленькая разворотная площадка, там же находится примыкающая ГЭС с особой охранной зоной для гидроэнергетических объектов. На территории расположены также водосброс и дамба. 

Рашид Нургалиев  резко высказался в адрес ведомств, допускающих медлительность и несогласованность. "Полтора года осталось до завершения работ, сроки переносить-отодвигать мы больше не можем, – сказал Нургалиев. – В ближайшее время все заинтересованные лица должны сработать четко, профессионально, грамотно: представить полный пакет по проектно-сметной документации по павильону (водо-, тепло-, энергоснабжение, лифт и т.д.), конкретные решения по пешеходному мостовому переходу, по стоянке для автомобилей, защитным экранам вдоль кладбища. На сегодняшний день масса вопросов, озвученных в ходе предыдущих встреч, не решена". 

Реализация проекта по реконструкции музея Карельского фронта также вызвала вопросы у Нургалиева. В частности, под сомнение попала сама возможность уложиться в отпущенные сроки. В ходе обсуждения Рашид Нургалиев сделал предварительный вывод: до мая 2020-го завершить реконструкцию маловероятно.

Подводя итоги заседания, он отметил, что времени катастрофически мало, а вопросов не становиться меньше, передает "Беломорская трибуна".

"Создается впечатление, что у рабочей группы нет четкой концепции, нет согласованности. Надо срочно утвердить координатора от Карелии, проработать "дорожную карту", в ближайшее время решить спорные вопросы", - сказал Рашид Нургалиев.

Как сообщают в правительстве республики, проект по созданию музея в здании, где в годы войны располагался штаб Карельского фронта, реализуется по указанию президента России. Госконтракт на разработку проектно-сметной документации уже заключен с подрядчиком. Сегодня он ведет работы по техническому освидетельствованию здания. Заместитель Секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев предложил создать на республиканском уровне две рабочие группы. Одна будет заниматься вопросами реконструкции объекта, а вторая - подготовкой музейной экспозиции. 

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Комментарии

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Евгений
2019-02-14 09:07:55
Надеюсь, это не единственное, за что он ата-та устроит. Правда, будет это только на словах.
Гость
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