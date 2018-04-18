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Новости. Экономика
09:00, 18 Апреля 2018

Ситуация в моногородах Карелии остается сложной, заявил Нургалиев

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нурагалиев охарактеризовал ситуацию в моногородах республики.

"К сожалению, ситуация во многих монопрофильных муниципальных образованиях Карелии продолжает оставаться сложной, непростой. 29 января президентом нашей страны Владимиром Путиным подписан (перечень поручений), предписывающий главам шести субъектов, в том числе Карелии взять под личный контроль исполнение приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" и принять исчерпывающие меры по достижению и качественному выполнению показателей программы, установленные на 2017-2018 годы", - сказал Рашид Нурагалиев в Петрозаводске на совещании 17 апреля.

Беспокойство, уточнил он, вызывает ситуация с территорией опережающего социально-экономического развития Надвоицы, где построен промышленный парк, но отсутствуют "основательные резиденты".

"Однако остроты добавляет проблема введения в отношении "Русала" санкций со стороны США. Мы этим серьезно обеспокоены, учитывая, что это (Надвоицкий алюминиевый завод) градообразующий объект, ориентированный на алюминий. Вы знаете, что не только санкции, но и таможенные пошлины американцы подняли очень серьезно. Поэтому это все затрудняет решение многих задач", - сказал Нурагалиев.

Вопрос с ТОСЭР "Надвоицы" находится на контроле у секретаря Совбеза, председателя Госкомисии по 100-летию Карелии Николая Патрушева, первого заместителя руководителя аппарата правительства России Максима Акимова, в Фонде моногородов России, добавил он.

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Комментарии

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Беня
2018-04-18 10:55:48
Она не сложная ,она критическая,а из-за санкций США, катастрофическая, скорей! Рашид Нургалиев очень хороший человек, видно что переживает,но что он может сделать против ,мягко скажем" ,не совсем верной политики сверху...?
grigorjev
2018-04-18 09:24:52
На днях - 100 лет великому карелу Яакко Ругоеву. Власти сделали убогое "празднование". Но главное власти Карелии-Карьяла уничтожили журнал "Карелия" на финском языке. Я. Ругоев всю сознательную жизнь был автором журнала. Вот такой подарок к 100-летию Ругоева и 100-летию Карьяла в 2020. Известны имена преступников, от низших до высшего. Знают все. И Президент и Чайка и другие высшие, включая Нургалиева. Государственное преступление.
dgin
2018-04-18 09:03:15
Не просто сложной , а жуткой и трагичной.
Гость
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