Нургалиев высказался за включение беломорских петроглифов в число объектов ФЦП

Древние наскальные изображения Карелии претендуют на список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который входит в состав Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, высказался за включение беломорских петроглифов в число объектов Федеральной целевой программы развития региона до 2020 года. Об этом Нургалиев заявил на очередном заседании комиссии, которое проходит сегодня в Петрозаводске.

По словам заместителя секретаря Совбеза России, на строительство нового защитного павильона над самой знаменитой группой петроглифов "Бесовы следки" уже потрачено около 32 миллионов рублей, полученных из внебюджетных источников – эти деньги были направлены ОАО "РЖД". Как считает Рашид Нургалиев, государство также должно принять участие в обустройстве территории древних наскальных изображений на побережье Белого моря.

Напомним, в настоящее время вопрос о включении беломорских петроглифов в список Всемирного наследия находится на рассмотрении ЮНЕСКО.