Петроглифы Белого моря и Онежского озера станут мировым культурным достоянием

ЮНЕСКО приступила к рассмотрению вопроса о придании древним наскальным изображениям Карелии статуса Всемирного наследия.

Международная организация опубликовала на своем официальном сайте предварительный документ, в котором дано описание карельских петроглифов, приведен сравнительный анализ с другими подобными памятниками и сделан вывод об их уникальности, целостности и степень сохранности. Однако, по словам старшего научного сотрудника Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской Академии наук Надежды Лобановой, это только "первая ступень большого пути", и теперь ученым нужно готовить полное досье-номинацию.



Как отметила Надежда Лобанова, деньги на эту работу - 4,5 миллиона рублей - были выделены министерством культуры РФ еще осенью 2017 года. Но средства достались не карельским специалистам, а Институту природного и культурного наследия им. Д.С. Лихачева, которые, по мнению Лобановой, "эту работу успешно провалили".

"Деньги москвичами освоены, что-то там они написали, качество их работы вызывает у карельских специалистов большие сомнения. Мы этого проекта в глаза не видали, а ведь это наши памятники. Боюсь, что больше нам денег федеральных не дадут. Придется искать резервы, а многое просто делать своими силами на энтузиазме", - сказала известный исследователь петроглифов.



Как сообщили в Карельском научном центре, представители ЮНЕСКО участвовали в международной научно-практической конференции "Древнее наскальное искусство в контексте мирового культурного наследия", которая была организована Институтом языка, литературы и истории в июле 2018 года. Особое место в тематике конференции заняла перспектива включения петроглифов в Список памятников мирового культурного наследия ЮНЕСКО.