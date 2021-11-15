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Нуждающимся жителям Петрозаводска окажут бесплатную юридическую помощь

Новости. Общество
17:40, 22 Декабря 2021
фото: © АНО «Презумпция»

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Жители Карелии, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют возможность воспользоваться бесплатной юридической помощью.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, правовую поддержку гражданам оказывает автономная некоммерческая организация «Презумпция»: http://prezumpciya.su. Консультирование проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Консультацию юристов можно получить до 28 февраля 2022 года по будням с 09.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00) в Общественной приемной: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 22А, каб. 3.

Также в рабочее время вопросы принимаются по телефонам:

8 800 201-37-85 (бесплатный для звонящих),

+7 900 461-12-85 (Viber и WhatsApp).

Адрес электронной почты организации: prezumpciya@bk.ru

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