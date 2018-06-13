Шаг за шагом имперское сознание оказывает заметное влияние на общественную жизнь в Карелии.

Но нынче модно использовать слово "империя" для обозначения как былого величия и порядка, так и желаемых перемен в будущем. "Империя света". "Империя сумок". "Империя вкуса". "Империя газа". "Фитнес-империя". Казалось бы, больше других в популяризации "империи" преуспел суровый петрозаводский бизнес. Именно его усилиями "имперские" мотивы постепенно вошли в культуру повседневности, а затем и в массовое сознание.

А дальше термин "империя" стал символом чего-то очень хорошего, безусловно, высокого и ориентирующего всех нас "на забытые традиции дореволюционной России". Именно так глава Карелии Артур Парфенчиков недавно оценил на своей странице в социальной сети ощущения "большого удовольствия от посещения кадетского бала, который состоялся в Зале Благородного собрания Национального музея Карелии".

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