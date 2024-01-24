О бесплатном проезде блокадников в поездах рассказали жителям Карелии

Люди, пережившие блокаду, могут ездить в поездах совершенно бесплатно.

Блокадники могут бесплатно ездить в поездах, рассказали в Минсоцзащите Карелии.

С декабря прошлого года людям, пережившим блокаду, предоставляют возможность пользоваться поездами совершенно бесплатно.

Бесплатно может ехать человек, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и один сопровождающий, при этом количество поездок не ограничено.

Льгота распространяется на все классы вагонов: плацкартные, купейные, с местами для сидения, СВ- поездов дальнего следования. На «Сапсанах» можно бесплатно ездить вагонами эконом- и бизнес-класса.

Билет можно получить в железнодорожных кассах дальнего следования. Оформить бесплатную поездку онлайн не получится.

Для получения билета необходим паспорт и удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда».