О бесплатном проезде блокадников в поездах рассказали жителям Карелии

Люди, пережившие блокаду, могут ездить в поездах совершенно бесплатно.
Блокадники могут бесплатно ездить в поездах, рассказали в Минсоцзащите Карелии.
С декабря прошлого года людям, пережившим блокаду, предоставляют возможность пользоваться поездами совершенно бесплатно.
Бесплатно может ехать человек, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и один сопровождающий, при этом количество поездок не ограничено.
Льгота распространяется на все классы вагонов: плацкартные, купейные, с местами для сидения, СВ- поездов дальнего следования. На «Сапсанах» можно бесплатно ездить вагонами эконом- и бизнес-класса.
Билет можно получить в железнодорожных кассах дальнего следования. Оформить бесплатную поездку онлайн не получится.
Для получения билета необходим паспорт и удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда».
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