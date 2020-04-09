Туристический бизнес оказался одной из самых пострадавших от карантина отраслей экономики Карелии.

"Знаете, какие нам субсидии предложили после всех моих звонков и обращений? На покупку новой техники, на строительство, на развитие! На развитие – это когда ты, допустим, вкладываешь свои три миллиона, а из них тебе полтора вернут. Но извините, о каком развитии сейчас идет речь, когда денег нет на то, чтобы просто выжить?", – генеральный директор одной из популярных туристических баз Карелии Дмитрий Кузнецов поделился со "Столицей на Онего" своим мнением о том, как государство помогает туристическому бизнесу, который оказался одной из самых пострадавших от карантина отраслей региональной экономики.

Читайте полностью в статье "Из-под нас вышибли все, что было, и ничего не дали взамен".