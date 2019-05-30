О расселении аварийного жилья и капремонте можно будет узнать сегодня в Минстрое

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Специалисты Минстроя Карелии проведут сегодня "прямую линию", сообщается на сайте ведомства.
Сегодня, 30 мая, с 17 до 18 часов специалисты Минстроя Карелии ответят на вопросы:
- эксплуатации жилищного фонда
- проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
- переселения граждан из аварийного жилищного фонда
- региональных целевых программ
- прохождения отопительного сезона.
Желающие задать вопросы специалистам Минстроя могут звонить сегодня по телефону: 8 (8142) 78-51-57 с 17 до 18.00.
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