О расселении аварийного жилья и капремонте можно будет узнать сегодня в Минстрое

Специалисты Минстроя Карелии проведут сегодня "прямую линию", сообщается на сайте ведомства.

Сегодня, 30 мая, с 17 до 18 часов специалисты Минстроя Карелии ответят на вопросы:

- эксплуатации жилищного фонда

- проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

- переселения граждан из аварийного жилищного фонда

- региональных целевых программ

- прохождения отопительного сезона.

Желающие задать вопросы специалистам Минстроя могут звонить сегодня по телефону: 8 (8142) 78-51-57 с 17 до 18.00.