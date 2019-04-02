О ценах и тарифах в Карелии можно будет спросить у специалистов 4 апреля

Специалисты Госкомитета Карелии по ценам и тарифам ответят на вопросы жителей республики 4 апреля, сообщили в правительстве Карелии.

В среду 4 апреля с 17.00 до 18.00 в Госкомитете Республики Карелия по ценам и тарифам состоится традиционная "горячая линия", в рамках которой потребители республики смогут получить консультации от руководителей и специалистов ведомства.

Вопросы о ценах и тарифах, действующих в регионе, можно задать работникам Госкомитета в течение часа по телефону (814 2) 57-62-38.