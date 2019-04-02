О ценах и тарифах в Карелии можно будет спросить у специалистов 4 апреля

Новости по теме
Загрузка...
Специалисты Госкомитета Карелии по ценам и тарифам ответят на вопросы жителей республики 4 апреля, сообщили в правительстве Карелии.
В среду 4 апреля с 17.00 до 18.00 в Госкомитете Республики Карелия по ценам и тарифам состоится традиционная "горячая линия", в рамках которой потребители республики смогут получить консультации от руководителей и специалистов ведомства.
Вопросы о ценах и тарифах, действующих в регионе, можно задать работникам Госкомитета в течение часа по телефону (814 2) 57-62-38.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.03.2019, 19:40
31.03.2019, 20:40
31.03.2019, 12:58
28.03.2019, 20:20
29.03.2019, 21:30
26.03.2019, 09:21
Аналитика
01.04.2019 09:27
Политкухня
Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.
29.03.2019 11:41
28.03.2019 14:24
28.03.2019 10:30
28.03.2019 09:36
Чтиво
Сегодня 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Сегодня 09:11
01.04.2019 13:46
29.03.2019 10:00
Медиа
29.03.2019 16:21
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии