О возможностях обучения в школах Финляндии, Швеции, Норвегии всем желающим расскажут 24 января

Обучение в школах проходит на английском или финском языке. Участие во встрече бесплатное.

Приглашаем всех желающих 24 января на презентацию "Бесплатное обучение в школах Финляндии, Швеции, Норвегии".

Обучение в школах проходит на английском или финском языке. Поступать в школы могут учащиеся 9, 10 или 11 классов. Школы Финляндии, Швеции, Норвегии предлагают бесплатное обучение и частичное питание (обеды).

На презентации вы узнаете, как поступить в зарубежную школу, какой уровень иностранного языка необходим для поступления. Когда нужно подавать заявку на обучение и какие вступительные экзамены необходимо сдавать при поступлении.

Впервые в 2019 году наши клиенты смогут в комфортной обстановке сдать вступительный экзамен в школу Швеции. Экзамен будет организован "Центром "Инициатива" совместно со школой Швеции.

Презентацию проводит опытный сотрудник "Центра "Инициатива". Наши клиенты поступают в зарубежные школы с 2013 года.

Вход свободный по предварительной записи.

Ждем вас 24 января. Запись по телефону: 8 (965) 817 18 93 или в офисе "Центра "Инициатива" по адресу: г. Петрозаводск, пр. К. Маркса 20.

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