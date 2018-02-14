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Новости. Общество
18:40, 14 Февраля 2018

ОАО "РЖД" делает скидки к Международному женскому дню

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С 7 по 11 марта путешествовать в плацкартных вагонах можно будет дешевле.

Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") могут оформить билеты в плацкартные вагоны поездов, отправляющихся во внутригосударственном сообщении с 7 по 11 марта, со скидкой 30%.

Специальное предложение и распространяется на все верхние боковые места, а также на места, расположенные в конце плацкартных вагонов (34, 36, 37).

Оформить проездные документы по специальным ценам можно с 14 по 18 февраля 2018 года в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, а также онлайн на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Скидки при оформлении проездных документов не суммируются.

Условия акции не распространяются на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп пассажиров. Кроме того, скидка не распространяется на фирменный поезд № 145/146 сообщением Москва – Назрань.

Подробная информация о всех специальных предложениях опубликована на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

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