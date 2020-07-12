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Об экономическом развитии Петрозаводска можно будет узнать на прямой линии

Новости. Общество
18:20, 13 Июля 2020
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Председатель комитета экономического развития администрации ответит на вопросы граждан, сообщили в администрации Петрозаводска.

В период отмены приемов граждан Ирина Мирошник поручила руководителям структурных подразделений администрации провести горячие линии для ответа на вопросы горожан.

Во вторник, 14 июля, с 12.00 до 13.00 жители карельской столицы смогут задать вопросы председателю комитета экономического развития администрации Эдуарду Васильевичу Марченко. Телефон горячей линии: 71-33-32.

На этой неделе также пройдут горячие линии с участием председателя комитета ЖКХ Андрея Бекелева и председателя комитета градостроительства и землепользования Евгения Перова.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в администрации Петрозаводска прием посетителей ведётся в новых форматах. Обратиться к специалистам можно дистанционно одним из указанных по ссылке способов.

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