Обанкроченный ОТЗ продолжит отапливать Петрозаводск

Признанный банкротом Онежский тракторный завод, которому предстоит распродажа имущества, пока продолжает теплоснабжение соседних жилых районов Петрозаводска.

Конкурсный управляющий представил в суд документы, согласно которым предприятие продолжает оказывать услуги по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению жилого микрорайона ТИЗ "Усадьба", индивидуальных домов по улице Ивана Земнухова, а также некоторых юридических лиц.

С этой целью на предприятии продолжают работу 55 человек.

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