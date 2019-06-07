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Новости. Экономика
12:13, 07 Июня 2019
фото: 2ГИС

Обанкротившуюся птицефабрику в Петрозаводске продают за 163 млн рублей

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Петрозаводская птицефабрика, которая закрылась в 2016 году из-за банкротства собственника, выставлена на продажу.

Общая площадь предлагаемого к продаже имущественного комплекса предприятия составляет 1,7 тыс. кв. метров. В состав комплекса входит 16 объектов.

Планируемая стоимость сделки - 163,3 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Lana
2019-06-07 15:09:09
Да не выгодно в Карелии выращивать птицу, себестоимость высокая. Для снижения ее нужна своя кормовая база, дешевые тарифы на воду, тепло, электроэнергию. Чего в Карелии нет. Поэтому выгоднее ввозить птицу из других регионов.
кир
2019-06-07 13:16:16
А кто за просто так будет содержать самобытных при конкуренткой борьбе? Хотели рынок? Ну и получили его. А что дальше?
Изя
2019-06-07 12:49:32
Зачем угробили своё птицеводство , не понять . Какими же надо было быть идиотами , чтобы лишить регион мяса птицы . Ещё о каком то псевдоразвитии чинушки пытаются говорить . Тьфу на них . :)
User
2019-06-07 12:40:19
Эффективные правительственные менеджеры в деле импортозамещения подняли с колен еще одно крупное предприятие! Ура товарищи!

Олег за все берется смело,
Все превращается в г.но.
А если за г.но берется,
То просто тратит меньше сил. (с)
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