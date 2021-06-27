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Объём безналичных переводов B2C по СЗФО в Сбербанке в 2021 году составил 2 млрд рублей

Новости. Общество
13:00, 28 Июня 2021
фото: © Сбер

В 2021 году растет популярность переводов B2C с бизнес-карт Сбербанка, в том числе и транзакций, осуществляемых из ERP-системы клиентов.

Этот функционал позволяет юридическим лицам — владельцам бизнес-карт проводить моментальные безналичные платежи в адрес физлиц. В 2021 году по Северо-Западу общий объём переводов с бизнес-карт Сбербанка на карты физических лиц приблизился к двум миллиардам рублей, а сумма аналогичных переводов из учетных систем клиентов перешагнула за 100 млн. При этом, количество пользователей услуги с начала года увеличилось вдвое.

«В первую очередь, сервис заинтересует тех, кто закупает у физлиц, например, сезонные фрукты или ягоды, лом, а также автодилеров, которые выкупают подержанные авто у частных владельцев. Кроме этого, сервис может быть полезен компаниям, которые осуществляют расчёт с сотрудниками ежедневно, например, таксопарки. Безналичные расчёты позволяют сэкономить на снятии наличных, повышают прозрачность бизнеса, ускоряют процессы и способствуют повышению доверия со стороны клиентов и партнёров», — сказал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Роман Львов.

Функционал бизнес-карт развивается, он пополняется новыми опциями в ответ на потребности клиентов. Возможность безналичных переводов — одна из самых востребованных среди клиентов банка. В 2020 году объём В2С переводов по СЗФО превысил 3,8 млрд рублей.

«Наш сервис является одним из лидеров на рынке автоматизации таксопарков, организации выплат водителям такси и курьерам. На данный момент более 400 таксопарков в России доверяет нам. Возможности моментальных безналичных расчётов Сбербанка и автоматизации бизнес-процессов не только помогают экономить время сотрудников таксопарков, но и значительно сокращают расходы. По нашим подсчётам, экономия может составить более 600 тысяч рублей в год», — поделился генеральный директор компании «Невасофт», разработчика сервиса taxiCRM Вадим Чермошенцев.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк
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