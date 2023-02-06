Объем экспорта в Карелии увеличился на 30%, несмотря на санкции

Сегодня в северной столице глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции «Интерфакс Северо-Запад». Тему выступления обозначили как «Карелия: новые пути развития республики».
Благодаря своевременно принятым правительством республики мерам удалось предотвратить развитие деструктивных тенденций. Были расширены меры поддержки бизнеса, в том числе ориентированного на экспорт, скорректированы направления внешнеэкономических связей, увеличено взаимодействие с регионами России.
Ранее цельнолитые блоки для дизелей производились, например, в Германии, сейчас их выпускает местный литейный завод. Это позволило на 20% увеличить загрузку литейного производства. Предприятие работает в три смены и планирует расширение мощностей.
В Карелии не приостановили реализацию крупных инвестиционных проектов, таких как создание первой в стране цифровой верфи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, модернизация на Карельском окатыше, создание импортозамещающего производства лесопромышленных машин на ООО «Амкодор-Онего» (совместный проект с Белоруссией). В 2022 году удалось сохранить положительную динамику роста инвестиций в основной капитал. По итогам девяти месяцев инвестиции выросли более чем на 10% (в сопоставимых ценах) и достигли 56,3 млрд. рублей.
Несмотря на санкционные ограничения объем внешней торговли Карелии за девять месяцев 2022 года увеличился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,3 млрд долларов. При этом объем экспорта за этот период вырос на 62% и достиг отметки в 1,2 млрд долларов США. Продукция карельских производителей поставлялась в 98 стран.
В качестве поиска новых рынков сбыта продукции выбрали восточное направление: Иран, Турцию, Китайскую Народную Республику, арабские страны. Это уже дало свои результаты. По итогам января-сентября доля Турции во внешнеторговом обороте Карелии уже увеличилась на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив порядка 18 %. Аналогичная ситуация складывается с Китаем. Доля Индии увеличилась в два раза, составив порядка 5 %.
Для Карелии ключевыми инструментами федеральной поддержки сегодня являются индивидуальная программа и федеральная целевая программа развития республики (продлена до 2027 года). Они направлены на строительство инфраструктуры, создание новых объектов, в том числе социальных, поддержку предприятий.
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