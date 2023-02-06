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Объем экспорта в Карелии увеличился на 30%, несмотря на санкции

Новости. Экономика
16:43, 07 Февраля 2023
фото: Правительство Карелии

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Сегодня в северной столице глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции «Интерфакс Северо-Запад». Тему выступления обозначили как «Карелия: новые пути развития республики».

- Наш регион, как и вся страна в целом, столкнулся с беспрецедентным внешнеполитическим давлением, что привело, в том числе, к нарушению сложившихся кооперационных и торговых связей, – отметил Артур Парфенчиков. – Учитывая приграничное положение республики и экспортную ориентацию выпускаемой продукции – в основном для европейского рынка, негативное влияние санкций, конечно, отразилось на экономических процессах нашего региона. Огромный масштаб стоящих перед республикой рисков и задач потребовал от нас быстрого реагирования и принятия ряда управленческих решений. 

Благодаря своевременно принятым правительством республики мерам удалось предотвратить развитие деструктивных тенденций. Были расширены меры поддержки бизнеса, в том числе ориентированного на экспорт, скорректированы направления внешнеэкономических связей, увеличено взаимодействие с регионами России. 

- Мы оперативно организовали работу по переориентации предприятий на внутренний рынок, диверсификации производства и созданию новых производств и видов продукции. Карельские предприниматели за счет создаваемых благоприятных условий, в том числе для размещения инвестиций, смогли занять ниши, освободившиеся после ухода европейских и западных компаний, – рассказал в ходе своего выступления Глава республики. 

Ранее цельнолитые блоки для дизелей производились, например,  в Германии, сейчас их выпускает местный литейный завод. Это позволило на 20% увеличить загрузку литейного производства. Предприятие работает в три смены и планирует расширение мощностей. 

В Карелии не приостановили реализацию крупных инвестиционных проектов, таких как создание первой в стране цифровой верфи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, модернизация на Карельском окатыше, создание импортозамещающего производства лесопромышленных машин на ООО «Амкодор-Онего» (совместный проект с Белоруссией). В 2022 году удалось сохранить положительную динамику роста инвестиций в основной капитал. По итогам девяти месяцев инвестиции выросли более чем на 10% (в сопоставимых ценах) и достигли 56,3 млрд. рублей. 

Несмотря на санкционные ограничения объем внешней торговли Карелии за девять месяцев 2022 года увеличился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,3 млрд долларов. При этом объем экспорта за этот период вырос на 62% и достиг отметки в 1,2 млрд долларов США. Продукция карельских производителей поставлялась в 98 стран. 

В качестве поиска новых рынков сбыта продукции выбрали восточное направление: Иран, Турцию, Китайскую Народную Республику, арабские страны. Это уже дало свои результаты. По итогам января-сентября доля Турции во внешнеторговом обороте Карелии уже увеличилась на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив порядка 18 %. Аналогичная ситуация складывается с Китаем. Доля Индии увеличилась в два раза, составив порядка 5 %. 

- Результат последних лет работы позволил нам создать некий запас прочности в экономике и бюджетной сфере, благодаря чему мы смогли гораздо более уверенно реализовать новую антикризисную повестку, – отметил Артур Парфенчиков. – Развитие с упором на внутренние ресурсы, самостоятельность бюджета – вот важнейшая стратегическая задача, которую мы ставим перед собой сегодня. Ее последовательное решение укрепляет доверие федерального центра к нашему региону и позволяет привлекать дополнительные ресурсы федеральной поддержки. 

Для Карелии ключевыми инструментами федеральной поддержки сегодня являются индивидуальная программа и федеральная целевая программа развития республики (продлена до 2027 года). Они направлены на строительство инфраструктуры, создание новых объектов, в том числе социальных, поддержку предприятий.

 
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