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Объем лесных платежей в бюджет Карелии вырос на 11%

Новости. Экономика
11:11, 23 Декабря 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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В уходящем году лесопользователи пополнили карельскую казну почти на миллиард рублей.

К началу декабря в бюджет Карелии поступило свыше 982 миллионов рублей в качестве платы за пользование лесным фондом. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем лесных платежей в карельскую казну вырос на 11%.

При этом, как следует из данных республиканского министерства финансов, расходы регионального бюджета на лесное хозяйство за минувшие 11 месяцев составили около 944 миллионов рублей. В сравнении с январем-ноябрем прошлого года объем этих ассигнований увеличился на 7%.  

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