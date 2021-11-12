Объем лесных платежей в бюджет Карелии вырос на 11%

В уходящем году лесопользователи пополнили карельскую казну почти на миллиард рублей.

К началу декабря в бюджет Карелии поступило свыше 982 миллионов рублей в качестве платы за пользование лесным фондом. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем лесных платежей в карельскую казну вырос на 11%.

При этом, как следует из данных республиканского министерства финансов, расходы регионального бюджета на лесное хозяйство за минувшие 11 месяцев составили около 944 миллионов рублей. В сравнении с январем-ноябрем прошлого года объем этих ассигнований увеличился на 7%.