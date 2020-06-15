Обещанные кредитные каникулы в Карелии получили меньше половины заявителей

Банки одобрили менее половины заявок жителей Карелии на кредитные каникулы, обещанные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил управляющий Национального банка по Республике Карелия – отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Вадим Чекан.

Цифры по одобренным заявкам он назвал на заседании парламентского комитета по экономической политике.

"Всего за период с конца марта по начало июня в банки поступило 792 заявления от заемщиков, по которым одобрено 350 заявок (на кредитные каникулы – прим. ред.). Хочу отметить, что именно заявления по кредитным каникулам, связанные со 106-м ФЗ, процент одобрения значительно выше. Из 158 заявок на каникулы 131 заявление было одобрено. Отказы, это в основном, в первую очередь несоответствие суммы кредита, который подпадает под этот закон", – сообщил Чекан.

Об условиях кредитных каникул читайте в интернет-газете "Вести Карелии".