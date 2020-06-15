890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Лососинке 2
15.06.2020 20:28
Труп обнаружили в одной из квартир Петрозаводска
Сегодня 09:45
Продажа поношенной шубы дорого обошлась жительнице Карелии
15.06.2020 18:00
Любителей незаконной рыбалки в Карелии оставили без сетей и спиннингов 2
15.06.2020 18:20
Ребенка госпитализировали после жесткой аварии в Карелии
Сегодня 10:41

Обещанные кредитные каникулы в Карелии получили меньше половины заявителей

Новости. Общество
15:31, 16 Июня 2020
фото: Ведомости/ТАСС Автор: Евгений Разумный
Загрузка...

Банки одобрили менее половины заявок жителей Карелии на кредитные каникулы, обещанные в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил управляющий Национального банка по Республике Карелия – отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Вадим Чекан.

Цифры по одобренным заявкам он назвал на заседании парламентского комитета по экономической политике.

"Всего за период с конца марта по начало июня в банки поступило 792 заявления от заемщиков, по которым одобрено 350 заявок (на кредитные каникулы – прим. ред.). Хочу отметить, что именно заявления по кредитным каникулам, связанные со 106-м ФЗ, процент одобрения значительно выше. Из 158 заявок на каникулы 131 заявление было одобрено. Отказы, это в основном, в первую очередь несоответствие суммы кредита, который подпадает под этот закон", – сообщил Чекан.

Об условиях кредитных каникул читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)
12.06.2020, 09:12
За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай
09.06.2020, 06:40
Владимир Путин перечислил проблемы Карелии

Аналитика

Сегодня 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 2
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 10
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»