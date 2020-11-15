Обещанный от банка бонус обернулся для жителя Петрозаводска потерей денег

В Петрозаводске мошенники от лица банка пообещали клиенту бонус в 2 тысячи рублей и обманули, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу в дежурную часть полиции обратился 58-летний петрозаводчанин. Он сообщил, что с его кредитной карты были незаконно списаны 75 тыс. рублей.

Как выяснилось, через рекламу в интернете мужчина узнал о том, что банк, клиентом которого он является, дарит приятный бонус в размере двух тысяч рублей. Чтобы получить деньги, требовалось пройти по указанной ссылке и зарегистрироваться.

Чтобы получить обещанный бонус, петрозаводчанин ввел свои данные, реквизиты банковской карты, а также секретный код, который получил через смс-сообщение. Сразу после этого он обнаружил, что с его счета пропала часть средств. Чтобы прояснить ситуацию он связался с банком уже через официальные источники и узнал, что подобных акций там не проводилось.

В настоящее время по заявлению потерпевшего проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и напоминает, что конфиденциальные сведения следует держать в секрете.