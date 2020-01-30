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Обещанный запуск швейного завода в Карелии откладывается

Новости. Экономика
15:55, 30 Января 2020
фото: pixabay
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ООО "Спецкрой", зарегистрированное в качестве резидента промышленного парка "Надвоицы", отложило создание швейного производства на этой площадке.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

"Оно по срокам сдвигает реализацию проекта, но от него не отказывается, поэтому с ним будем работать",- пояснил министр.

Эта ситуация вызвала неудовольствие главы Карелии Артура Парфенчикова.

Что он сказал, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-01-30 16:53:25
12 лямов на 5 лет это,конечно,смех свозь слезы. Прочем не зеленых американских рублей, а обычных. Походу правы те господа, кто утверждает шо живых средне-малых производств почти нет
zanoza
2020-01-30 16:43:00
Да никто в этой дыре ( в Надвоицах) и на "промплощадке", которая больше похожа на поле, ничего не станет создавать. Да и на нашу Петрозаводскую промплощадку хотят пустить китайцев.
некто
2020-01-30 16:31:02
И зачем так Главу расстраивать , у него и так, что не день одни расстройства .
Сеня
2020-01-30 16:10:11
ах-хах.....ха-хаха-хах....
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