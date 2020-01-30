Обещанный запуск швейного завода в Карелии откладывается

ООО "Спецкрой", зарегистрированное в качестве резидента промышленного парка "Надвоицы", отложило создание швейного производства на этой площадке.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

"Оно по срокам сдвигает реализацию проекта, но от него не отказывается, поэтому с ним будем работать",- пояснил министр.

Эта ситуация вызвала неудовольствие главы Карелии Артура Парфенчикова.

Что он сказал, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".