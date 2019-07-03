Объездную дорогу к Сегеже укрепят аэродромными плитами

Вместо асфальта на дорогу кладут железобетонные плиты, которые используются для покрытия аэродромов, сообщили в правительстве Карелии.

Капитальный ремонт почти двух километров объездной дороги в Сегеже вступил в завершающую стадию. Как ожидается, ремонт 1843 метров дороги административного назначения Дамба – Надвоицкое шоссе (АЗС) будет закончен в августе текущего года.

Ремонт оставшегося участка дороги производится за счет средств местной администрации.

После принятия решения о софинансировании ремонта "объездной" представители Сегежского ЦБК проинспектировали состояние дорожного полотна и пришли к выводу, что самым надежным покрытием будут железобетонные плиты, которые используются для покрытия аэродромов.

Нагрузка на данном отрезке дороги очень высокая. Большегрузные машины, преимущественно груженые лесовозы весом до 100 тонн, очень быстро приводят дороги со стандартным асфальтовым покрытием в непригодное состояние.