Обгон на трассе в Карелии закончился ДТП с пострадавшим

В Пряжинском районе водитель пошел на обгон и устроил ДТП, в котором сам и пострадал, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 17 декабря, в 16.00 в Пряжинском районе, на 62 км автодороги «Петрозаводск - Суоярви», 54-летний водитель автомобиля Chevrolet при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем Toyota с прицепом.

В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.

Пожарные-спасатели в своем паблике показали фото лобового столкновения Chevrolet и Toyota.