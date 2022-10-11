Обгон на трассе в Карелии закончился ДТП с пострадавшим

В Пряжинском районе водитель пошел на обгон и устроил ДТП, в котором сам и пострадал, сообщили в ГИБДД Карелии.
В субботу, 17 декабря, в 16.00 в Пряжинском районе, на 62 км автодороги «Петрозаводск - Суоярви», 54-летний водитель автомобиля Chevrolet при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем Toyota с прицепом.
В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.
Пожарные-спасатели в своем паблике показали фото лобового столкновения Chevrolet и Toyota.
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