Обгоревшего жителя Карелии госпитализировали в Санкт-Петербург

Врачи санавиации доставили из Петрозаводска в Санкт-Петербург мужчину, тело которого обожжено на 60%, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

Из Республиканской больницы им. В.А. Баранова в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург) на вертолете санавиации доставили 41-летнего мужчину с ожогами лица, грудной клетки, верхних конечностей, живота, бедер 3А-Б степени (обожжено примерно 60% поверхности тела).

Пострадавший находился в ожоговом шоке 2-3 степени.