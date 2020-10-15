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Объяснена любовь россиян к коврам

Новости. Общество
19:40, 16 Октября 2020
фото: pixabay.com / drvce1
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Любовь россиян к коврам объяснили желанием согреться, звукоизолировать квартиру и продемонстрировать свой статус.

К таким выводам пришло турецкое издание Milliyet, поразившись, сколько фотографий с коврами русские публикуют в соцсетях. Об этом информирует Lenta.ru.

Отмечается, что ковры являются неотъемлемой частью интерьеров российских квартир — они встречаются даже в ванных комнатах и туалетах. Такая традиция началась в 1960-е годы, когда люди стали уезжать из деревень и заселяться в многоэтажки. "Разумеется, тогда горожан не волновало, как выглядели их дома. Единственной заботой было не окоченеть от холода", — пишет издание.

Также ковры помогают решить проблему с плохой шумоизоляцией — если их повесить на стену, то плач соседского ребенка или ссора не так слышны. Еще в качестве причины любви к коврам приводят статусность — позволить себе такое изделие могли только люди с достатком, ковер демонстрировал зажиточность, поэтому за ними нередко стояли в длинных очередях.

Издание пишет и о суевериях, связанных с коврами. Например, считается, что их нельзя прибивать к стене — иначе в семье будет скандал. "Поэтому русские предпочитали вешать ковры на стены, пришивая к ним петли, которые уже потом крепились на гвозди", — говорится в статье.

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Комментарии

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Театральный критик
2020-10-16 19:57:20
Зажиточные и успешнын люди не стояли в очередях. Тем более за коврами .
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