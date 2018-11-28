Объявлен конкурс электронных открыток "Рождественская открытка для всей семьи"

Петрозаводский техникум городского хозяйства приглашает учащихся 9-11 классов принять участие в конкурсе "Рождественская открытка для всей семьи".

Для участия в конкурсе необходимо самостоятельно с помощью любого графического редактора создать электронную открытку, размером не более 300 Кб, в одном из форматов: jpg, jpeg, tiff, pdf, gif, png.

Открытка публикуется в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Петрозаводский техникум городского хозяйства", либо на странице автора с хэштегом #ПТГХ_Рождественская_открытка.

Работы оцениваются по следующим критериям: соответствие теме конкурса – 2 балла; дизайн (рациональное использование площади страницы, единство графического, цветового и текстового решений) – 2 балла; соблюдение технических требований – 2 балла.

Окончание приема работ– 15 декабря.

Первые 15 участников и 10 победителей будут приглашены на мастер-класс в творческую лабораторию техникума.

В 2019 году Петрозаводский техникум городского хозяйства организует прием на обучение по образовательной программе "Информационные системы и программирование".

Обучение будет осуществляться на базе среднего общего образования (11 классов) за счет средств бюджета Республики Карелия.

Петрозаводский техникум городского хозяйства уже имеет опыт подготовки специалистов в сфере информационных технологий, располагает квалифицированными педагогическими кадрами, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Телефон приемной комиссии: 8(8142)743945, +79114186882.

Подробнее о правилах приема на обучение на сайте: ptgh.onego.ru/abiturientam/

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