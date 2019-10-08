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Новости. Общество
17:40, 08 Октября 2019
фото: © Отражение. Карелия / ВК

Объявлен конкурс на должность руководителя Пудожской школы, где со скандалом уволили директора

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Документы для участия в конкурсе принимаются до 5 ноября, сообщили в администрации Пудожского района.

Конкурсная комиссия сформирована из числа представителей учредителя образовательного учреждения, органов самоуправления образовательного учреждения, включая родительский комитет, независимых от организатора конкурса экспертов в области управления в сфере образования. Процедура проведения конкурса будет максимально прозрачна для всех заинтересованных лиц.

Напомним, 24 сентября по инициативе КПРФ в Пудоже прошел самый массовый за последние годы митинг, на котором жители выразили недоверие районным и городским властям. Участниками акции протеста стали педагоги, родители и учащиеся третьей пудожской школы и другие неравнодушные люди, которых возмутил факт того, что от уважаемого человека местные чиновники решили избавиться, не спросив, что думает по этому поводу общественность, и вопреки интересам школы. На митинг пришло более 250 человек, и претензии, прозвучавшие на мероприятии, касались не только конкретной ситуации с увольнением директора, но и в целом взаимоотношений власти и граждан. 

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