Объявлен массовый отзыв автомобилей, где панели приборов переворачиваются на 180° из-за мороза

Владельцы некоторых автомобилей Hyundai столкнулись с неожиданной проблемой - из-за низкой температуры их цифровые панели приборов стали отображать картинку в перевернутом виде.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой портал Jalopnik.

Похоже, система инвертировала изображение на жидкокристаллическом экране: безопасно эксплуатировать автомобиль в таких обстоятельствах невозможно.

Фотографии приборных панелей выложили на автофоруме владельцы новых авто. Есть предположение, что эта ошибка появляется из-за низкой температуры воздуха: неадекватно срабатывают резисторы. Пользователи высказали мнение, что эта партия автомобилей предназначалась для

Производитель уверяет, что проявляется ошибка лишь во время запуска двигателя, а не во время движения. Пока что аварий, связанных с этой неисправностью, не было. Но чтобы не искушать судьбу, машины все-таки решили отозвать.

В США под отзыв подпадают 714 автомобилей Santa Fe HEV и Santa Fe PHEV, еще 283 машины — в Канаде.