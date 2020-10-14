Объявлен размер надбавок учителям за классное руководство вместе с "северными" в Карелии

Федеральная надбавка учителям за классное руководство в размере 5 тыс. рублей, которая выплачивается с 1 сентября, в Карелии увеличена на "северный" и районный коэффициенты.

Об этом сообщил министр образования Карелии Роман Голубев на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

"Понятно, что если в Костомукше "северные" 120%, а в Петрозаводске – 65%, то в каждой школе разная ситуация… Получается минимально чистыми на руки 7 тыс. рублей – то что педагог получит в районах южной Карелии до Петрозаводска...", - сказал министр. Как это сочетается с прежними региональными доплатами, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".