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Объявлен размер надбавок учителям за классное руководство вместе с "северными" в Карелии

Новости. Общество
13:49, 15 Октября 2020
фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Федеральная надбавка учителям за классное руководство в размере 5 тыс. рублей, которая выплачивается с 1 сентября, в Карелии увеличена на "северный" и районный коэффициенты.

Об этом сообщил министр образования Карелии Роман Голубев на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

"Понятно, что если в Костомукше "северные" 120%, а в Петрозаводске – 65%, то в каждой школе разная ситуация… Получается минимально чистыми на руки 7 тыс. рублей – то что педагог получит в районах южной Карелии до Петрозаводска...", - сказал министр.

Как это сочетается с прежними региональными доплатами, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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АК
2020-10-15 15:45:16
Как нынешние родители выносят мозги учителям - это ерунда.
однозначно
2020-10-15 13:59:34
заноза хоть и не училка, но ныть будет громче всех. Ей лишь бы повод.
zanoza
2020-10-15 13:58:57
Учителей в стране недооценивают, зато силовики в шоколаде.
Гость
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