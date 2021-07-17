Реклама
Прислать новость
Ливни и грозы накроют несколько районов Карелии 1
Сегодня 10:13
Фотограф запечатлел застланный дымом лесных пожаров Петрозаводск (ФОТО) 1
Сегодня 10:39
В Карелии ищут добровольцев для тушения лесных пожаров 8
17.07.2021 22:03
Горит лесополоса вдоль автодороги к курорту Марциальные воды в Карелии (ФОТО) 14
Сегодня 09:16

Объявлен сбор вещей и продуктов для населения и добровольных пожарных в зонах бедствия в Карелии

Новости. Общество
14:41, 18 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Инициативная группа жителей Петрозаводска объявила о сборе гуманитарной помощи для населения Карелии, оказавшегося в зонах лесных пожаров, и волонтеров, которые там борются со стихией.

Об этом «Столице на Онего» рассказали организаторы группы.

По их словам, сегодня гуманитарную помощь собирают для жителей поселка Настеньярви. Пожарным удалось не допустить уничтожения поселка огнем, но там не хватает продуктов питания. Нужны сахар-песок, чай пакетированный, кофе, бутилированная вода без, консервы, свежие овощи.

Кроме того, идет сбор вещей и продуктов для волонтеров, отправившихся на помощь пожарным. Многие из них выехали без запаса продуктов питания и воды. 

Также организаторы сбора помощи через свою группу Вконтакте  «Карелия туристическая» формируют экипажи волонтеров для отправки в разные районы Карелии.



Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
14.07.2021, 16:14
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске
13.07.2021, 12:37
«Пятые сутки ада»: жена пропавшего в Карелии рыбака рассказала о спасательной операции
12.07.2021, 14:59
«Я дома, и я жива: на моих глазах ушло из жизни 7 человек — это страшно»
12.07.2021, 11:42
Вандалы сломали памятник «Птица счастья» в Петрозаводске

Аналитика

16.07.2021 09:05
Политкухня
Ковид сыграет в политику 8
Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.
«Как содрать, а не заработать» 4
15.07.2021 13:27
Жить и работать на малой родине 6
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 25
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»