Объявлен сбор вещей и продуктов для населения и добровольных пожарных в зонах бедствия в Карелии

Инициативная группа жителей Петрозаводска объявила о сборе гуманитарной помощи для населения Карелии, оказавшегося в зонах лесных пожаров, и волонтеров, которые там борются со стихией.

Об этом «Столице на Онего» рассказали организаторы группы.

По их словам, сегодня гуманитарную помощь собирают для жителей поселка Настеньярви. Пожарным удалось не допустить уничтожения поселка огнем, но там не хватает продуктов питания. Нужны сахар-песок, чай пакетированный, кофе, бутилированная вода без, консервы, свежие овощи.

Кроме того, идет сбор вещей и продуктов для волонтеров, отправившихся на помощь пожарным. Многие из них выехали без запаса продуктов питания и воды.

Также организаторы сбора помощи через свою группу Вконтакте «Карелия туристическая» формируют экипажи волонтеров для отправки в разные районы Карелии.





