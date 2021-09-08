Объявлен срочный набор добровольцев для поиска пропавшего в лесу пенсионера в Карелии

Поисково-спасательный отряд «Доброспас» обратился с призывом к добровольцам помочь в розыске пенсионера, пропавшего в лесу в Медвежьегорском районе Карелии.

Соощение об этом размещено в группе «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» Вконтакте.

По словам спасателей, пропал Анатолий Михайлович Б. 1954 года рождения. Он уехал с приятелем 6 сентября за грибами в район озер Чужмозеро и Цылополь и там потерялся.

Сбор добровольцев 9 сентября в деревне Шуньга. Телефон руководителя поисков +79212219460.