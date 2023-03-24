Объявлен старт продаж билетов на авиарейсы Петрозаводск–Казань

Самолеты из Петрозаводска в Казань начнут летать со 2 мая.

По маршруту, соединяющему Петрозаводск и столицу Республики Татарстан, будут выполняться рейсами авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

По сообщению Минтранса Карелии, стартовала продажа билетов на авиарейсы Петрозаводск–Казань, которые будут выполняться рейсами авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Со 2 мая перелеты из Карелии в Татарстан и обратно будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Время в пути займет более двух часов.

По расписанию вылет из Казани в 11.30, а прибытие в Петрозаводск в 13.55. Вылет из Петрозаводска в 14.45, а прибытие в 17.25.

На маршруте задействованы авиалайнеры Bombardier CRJ-200 максимальной вместимостью пассажирского салона — 50 человек. Прямые рейсы в Петрозаводск из Казани будут выполняться до конца сентября.

Ранее сообщалось, Росавиация увеличила количество субсидированных авиамаршрутов из Петрозаводска.